В Венгрии стартовали парламентские выборы

Избирательные участки открылись в 06.00 по местному времени. Процесс голосования продлится до 19.00.

Численность населения Венгрии составляет 9,7 миллионов человек. Из них 8 миллионов обладают правом голоса.

Парламент в Венгрии (национальное собрание) формируется каждые четыре года по смешанной системе: из 199 депутатов 106 избираются от мажоритарных округов, а 93 — по партийным спискам.

Избиратели могут выбирать между кандидатами от 23 политических сил и самовыдвиженцами.

Предыдущие парламентские выборы прошли в Венгрии 6 апреля 2014 года. Победу на них одержала партия Виктора Орбана, получив 133 кресла в 199-местном парламенте.

Основная борьба разворачивается между 6 партиями: право-популистская ФИДЕС во главе с действующим премьером Виктором Орбаном, зеленые либералы LMP, крайне правая партия «Движение за лучшую Венгрию», партия «Демократическая коалиция», либеральная партия «Движение Моментум» и Венгерская социалистическая партия.

Опросы предрекают победу правящей с 2010 года партии ФИДЕС.