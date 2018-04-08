Трамп заявил, что за химатаку в сирии виновные «заплатят большую цену»

Президент США Трамп на своей странице в Twitter заявил, что режим Асада «заплатит большую цену» за химическую атаку в Сирии.

Президент также обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума.



«Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств закрыт и окружен сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира. Президент (Владимир) Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада. Придется заплатить большую цену. Откройте район немедленно для медицинской помощи и верификации. Еще одна гуманитарная катастрофа без какой-либо причины», — написал Трамп в сети микроблогов Twitter.



Американский лидер также обвинил предыдущего президента США Барака Обаму в том, что тот не нанес удар по Сирии в 2013 году, хотя обещал сделать это в случае применения химического оружия в этой стране. «Если бы президент Обама перешел свою объявленную красную линию на песке, то сирийская катастрофа закончилась бы уже давно! Животное Асад был бы уже историей», — написал Трамп.