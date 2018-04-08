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5 человек погибли, 7 пострадали в ДТП с поездом в Крыму

РИА НОВОСТИ
СИМФЕРОПОЛЬ
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Количество пострадавших при столкновении поезда и маршрутки в пригороде Армянска в Крыму возросло до семи, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского ГИБДД.

Ранее сообщалось, что под Армянском на железнодорожном переезде маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск, погибли пять человек, еще четверо получили ранения.

«Обстоятельства случившего выясняются на месте. В результате ДТП пострадало семеро человек, погибло — пять. Детей среди них нет», — сказали в пресс-службе.

Всего в маршрутке было 13 человек. Среди погибших — водитель. По предварительным данным, в маршрутке также был несовершеннолетний, который не пострадал.

По информации МВД, переезд, расположенный недалеко от Армянска, оборудован звуковой и световой сигнализацией, которая находится в рабочем состоянии.

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