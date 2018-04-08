70 человек погибли в результате химатаки в Восточной Гуте

Жертвами химической атаки по населенному пункту Дума в блокированном пригороде Дамаска Восточной Гуте стали 70 мирных жителей.

Представители Сил гражданской обороны Думы сообщили о применении бомб с отравляющим газом в последнем районе пригорода сирийской столицы, подконтрольном противникам режима Башара Асада.

Сообщается об отравлении сотен сирийцев, состоянии части которых оценивается как тяжелое.

Обстрелы и бомбежки в районе Думы возобновились 6 апреля.

Сторонники Асада в последний раз применяли химическое оружие 19 марта также в районе Думы.

Сирийская сеть по правам человека (SNHR) в отчете за 4 апреля сообщала, что с начала конфликта в Сирии сторонники Асада применяли химоружие 214 раз, причем после атаки на город Хан-Шейхун отравляющий газ применялся еще 11 раз.

Процесс эвакуации из блокированного пригорода Дамаска, гарантом которого выступила Россия, начался 22 марта.

В подконтрольную отрядам оппозиции провинцию Идлиб на севере страны были доставлены десятки тысяч жителей и защитников населенных пунктов Арбин, Земелка и Айн-Терма, тогда как договоренности по Думе достигнуто не было.

В районе Дума, на территории в 7 кв.км., проживают до 100 тысяч сирийцев.