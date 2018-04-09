Авиаудар по авиабазе в сирийском Хомсе нанес Израиль — Минобороны России

Авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля — до цели долетело три ракеты, остальные пять были сбиты, российские советники при атаке не пострадали, сообщает Минобороны РФ.



«Девятого апреля в период с 03.25 по 03.53 мск два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор. Подразделениями ПВО армии Асада в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет», — сказано в сообщении.



Три ракеты, по данным российских военных, «достигли западной части аэродрома».



«Среди российских советников в Сирии пострадавших нет», — подчеркивается в релизе.