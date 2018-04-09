Во Франции произошли столкновения между полицией и экоактивистами

Столкновения между полицией и экологическими активистами произошли в понедельник на западе Франции.

Стычки начались после того, как полиция приступила к разгону лагеря экоактивистов в муниципалитете Нотр-Дам-де-Ланд рядом с городом Нант. Лагерь был построен на территории, которая предназначалась для постройки аэропорта. В знак протеста против проекта на участке начали селиться активисты, которые выступили против разрушения уникального природного ландшафта.

2,5 тысячи полицейских приняли участие в ликвидации лагеря.

Для разгона силовики использовали слезоточивый газ и оглушающие гранаты, а в ответ были заброшены камнями. Активисты также поджигали самодельные баррикады.

В результате столкновений один полицейский получил ранение в глаз.