Пять человек пострадали при землетрясении в Японии

В результате мощного землетрясения магнитудой 6,1 в Японии пострадали пять человек, сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Эпицентр подземных толчков находился недалеко от города Ода в префектуре Симане. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.

Землетрясение произошло в 01:32 по местному времени. В результате в городе Ода ранения получили четыре, в городе Изумо — один человек.

В городе Ода возникли перебои с электроснабжением, некоторые строения повреждены, образовались трещины на дорогах.

После повреждения резервуара для хранения воды местная больница перестала принимать пациентов на амбулаторное обслуживание.

Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении в Японии магнитудой 5,6.