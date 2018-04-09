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Режим Асада с 2011-го применил химическое оружие 215 раз

DAILY SABAH И АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
СТАМБУЛ
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Pежим Башара Асада продолжает применять химическое оружие, несмотря на утверждения о полном уничтожении своего арсенала.

С начала сирийского конфликта в марте 2011 года режим провёл 215 химических атак, включая субботнее нападение, которое унесло жизни 70 человек в Восточной Гуте рядом с Дамаском.

Почти половина химатак, до 100, произошли в районе Дамаска и близлежащих к столице Сирии населённых пунктах.

Около полумиллиона человек погибли в результате семилетней гражданская война в Сирии.

Миллионы также были вынуждены покинуть свои дома и искать убежища в других регионах Сирии или соседних странах.

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