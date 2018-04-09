Режим Асада с 2011-го применил химическое оружие 215 раз

70 человек погибли в результате химатаки в Восточной Гуте

Трамп заявил, что за химатаку в Сирии виновные «заплатят большую цену»

Трамп и Макрон договорились о совместном ответе на химатаку в Сирии

Pежим Башара Асада продолжает применять химическое оружие, несмотря на утверждения о полном уничтожении своего арсенала.

С начала сирийского конфликта в марте 2011 года режим провёл 215 химических атак, включая субботнее нападение, которое унесло жизни 70 человек в Восточной Гуте рядом с Дамаском.

Почти половина химатак, до 100, произошли в районе Дамаска и близлежащих к столице Сирии населённых пунктах.





Около полумиллиона человек погибли в результате семилетней гражданская война в Сирии.

Миллионы также были вынуждены покинуть свои дома и искать убежища в других регионах Сирии или соседних странах.