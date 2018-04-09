США «не исключает действий против Асада» после химатаки в Думе

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что не исключает «никаких действий» против Сирии из-за сообщений о применении химического оружия в населенном пункте Дума, передает телеканал CNN.



«Я ничего не исключаю на данный момент», — сказал Мэттис, отвечая на вопрос, исключает ли он возможность нанесения «удара по Асаду».



«Первое, на что мы должны обратить внимание, — почему химическое оружие все еще используется, когда Россия была гарантом ликвидации всего химического оружия (в Сирии)", — добавил министр.



Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума, в результате которой могли погибнуть 40 человек.