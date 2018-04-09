Трамп и Макрон договорились о совместном ответе на химатаку в Сирии

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о совместном ответе на возможное применение химоружия в Сирии, сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора двух лидеров.

«Оба лидера твердо осудили ужасные нападения в Сирии с применением химического оружия и договорились, что режим (Башара) Асада должен быть привлечен к ответственности за постоянное нарушение прав человека. Они договорились обмениваться информацией о природе этих нападений и координировать твердый совместный ответ на них», — говорится в заявлении Белого дома.

В заявлении также говорится, что два лидера договорились скоординировать свои усилия в Совете Безопасности ООН в понедельник. Они снова обсудят этот вопрос в течение 48 часов.



Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке режима Асада на фоне химической атаке в городе Дума, в результате которой погибли 70 человек.