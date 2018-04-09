14 погибли в результате ракетной атаки по авиабазе в Сирии

В результате ракетной атаки по авиабазе Т-4 в сирийской провинции Хомс погибли 14 человек, сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По словам главы центра Рами Абдель Рахмана, среди убитых были иранские силы.

На авиабазе Т-4 часто дислоцируются силы союзников режима Асада, России и Ирана, а также боевики ливанской группы «Хезболла», поддерживаемой Тегераном, сообщил Рахман.

Ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщил, что ракеты летели со стороны Средиземного моря через воздушное пространство Ливана. Канал также заявил, что израильский разведывательный самолет находился в небе во время ракетного удара по авиабазе.

Пентагон заявил в ночь на понедельник, что в настоящий момент не осуществляет авиаударов по позициям режима Асада.

«В данный момент министерство обороны не осуществляет авиаударов по Сирии. Тем не менее, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и поддерживать продолжающиеся дипломатические усилия с тем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто использует химическое оружие в Сирии или где-либо еще», — говорится в заявлении ведомства.

Израильские военные, в свою очередь, отказались комментировать сообщения о ударе по авиабазе T-4, которую Израиль уже бомбил ранее.

«Мы это не комментируем», — сказала РИА Новости сотрудница армейской пресс-службы.