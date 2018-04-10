Премьер Израиля пообещал «причинить боль» палестинцам при попытке нападения

15 палестинцев погибло, более 1400 ранено в стычках на границе Газы

Девять палестинцев погибли в стычках с израильскими войсками в Газе

Израиль «причинит боль» палестинцам сектора Газа, если они попытаются напасть на него. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«У нас есть одно ясное и простое правило, и мы стремимся постоянно его озвучивать: если кто-то попытается напасть на вас, поднимитесь и нападите на него», — сказал Нетаньяху после столкновений на границе между Израилем и сектором Газа, в результате которых были убиты десятки палестинцев.

«Мы не допустим, чтобы здесь, на границе с Газой, они причиняли нам боль. Мы причиним им боль», — сказал он во время визита в южный город Сдерот.

По словам министерства здравоохранения Газы, в результате 10 дней протестов и насилия вдоль границы анклава израильские войска убили 31 палестинца.

Израильская сторона утверждает, что открывает огонь, чтобы воспрепятствовать нанесению ущерба пограничному ограждению и пресечь любые попытки нападения.

Реакция Израиля на протесты вызвала международную критику. Мировое сообщество осудило применение огнестрельного оружия против палестинских демонстрантов, не представляющих непосредственной угрозы для жизни израильских солдат.

В секторе Газа проходит вторая многотысячная акция так называемого «Великого марша возвращения» — серии антиизраильских протестов, которую палестинцы начали неделю назад и обещают продолжать до середины мая.

Демонстрации, которые пока ограничены сектором Газа и не распространяются на Западный берег реки Иордан, призваны привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, которые в разные годы были изгнаны из своих домов на территории современного Израиля. Беженцы, численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение в свои дома, брошенные в пределах Израиля.