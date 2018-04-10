Режим Асада пригласил ОЗХО для расследования химатаки в Думе

70 человек погибли в результате химатаки в Восточной Гуте

США «не исключает действий против Асада» после химатаки в Думе

Режим Асада направил официальное приглашение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посетить сирийский город Дума в Восточной Гуте для расследования химической атаки, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источник в ведомстве.



«Министерство (иностранных дел) направило официальное приглашение Организации по запрещению химического оружия направить группу миссии, чтобы посетить Думу и расследовать утверждения, касающиеся инцидента с якобы имевшим место использованием в ней химического оружия», — сообщил источник.



Ранее жертвами химической атаки по населенному пункту Дума в блокированном пригороде Дамаска Восточной Гуте стали 70 мирных жителей.

Представители Сил гражданской обороны Думы сообщили о применении бомб с отравляющим газом в последнем районе пригорода сирийской столицы, подконтрольном противникам режима Башара Асада.