Россия пригрозила США «последствиями» в случае применения силы против режима Асада

70 человек погибли в результате химатаки в Восточной Гуте

США «не исключает действий против Асада» после химатаки в Думе

В штаб-квартире ООН состоялось экстренное заседание Совета Безопасности по химической атаке в сирийском районе Дума.

Постоянный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура в ходе выступления на заседании посредством видеоконференции сообщил, что согласно полученной информации, в результате химатаки погибли как минимум 49 мирных жителей, сотни человек пострадали.

По его словам, однако, ООН не может подтвердить эти данные и виновных в них.

Постпред призвал провести масштабное и беспристрастное расследование инцидента.

«Впервые за четыре года своих брифингов я выражаю обеспокоенность по поводу международной безопасности, а не только региональной, или национальной, или в Сирии», — подчеркнул де Мистура.

По его мнению, дальнейшая эскалация напряженности вокруг Сирии чревата «совершенно разрушительными последствиями, которые даже сложно представить».

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя обвинил США в клевете, а Францию и Великобританию в том, что они «слепо идут на поводу».

По его словам, США, Великобритания и Франция проводят конфронтационную линию в отношении России, используя широкий арсенал методов и тон, которого не было даже во время «холодной войны». При этом Небензя назвал сообщения о химатаке «ложью».

«Мы по соответствующим каналам довели до сведения Вашингтона, что военное вмешательство вызовет серьезные последствия», — сказал он.

Постпред США Никки Хейли, в свою очередь, заявила, что Вашингтон ответит на химическую атаку в Сирии.

«Только одно чудовище способно на это, только одно чудовище способно атаковать мирных жителей», — сказала Хейли.

По ее словам, ответ США поступит, вне зависимости от того, примет ли Совбез резолюцию или нет. «Мы достигли того момента, когда миру нужно продемонстрировать, что справедливость существует», — добавила Хейли.

США внесли на рассмотрение СБ ООН проект резолюции о формировании нового механизма по расследованию применения химического оружия в Сирии.

Ранее жертвами химической атаки на населенный пункт Дума в блокированном пригороде Дамаска Восточной Гуте стали 78 мирных жителей. Представители Сил гражданской обороны Думы сообщили о применении бомб с отравляющим газом в последнем районе пригорода сирийской столицы, подконтрольном противникам режима Башара Асада.

Сообщается об отравлении сотен сирийцев, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое. Обстрелы и бомбежки в районе Думы возобновились 6 апреля.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.