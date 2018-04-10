Россия продолжает поддерживать режим Асада при химатаках

Россия систематически отрицает факты применения режимом Асада, который является ее союзником, химического оружия в Сирии.

Кроме того, Москва делает все для того, чтобы СБ ООН не смог начать расследование по этим фактам, а ответственность за атаки возлагает на пострадавшую сторону.

По данным сирийской правозащитной организации SNHR, с начала сирийского конфликта режим Асада 215 раз применил химическое оружие.

Только в трех случаях химатаки привлекали внимание международного сообщества, поскольку в результате погибло множество мирных жителей.

Власти России посчитали неубедительными фото и видеозаписи, на которых запечатлены люди, пострадавшие от химатак, заявив, что сообщения о применении химоружия являются выдумкой западных стран.





Крупнейшая химатака была предпринята 21 августа 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте. В результате погибло свыше 1400 мирных жителей.

Москва назвала сообщения о химатаке провокацией со стороны США.

Президент России Владимир Путин первое заявление после химатаки сделал после того, как наблюдатели ООН покинули Сирию.

«Эти заявления нелогичны с учетом того, что в регион прибыли наблюдатели ООН. Уверены, что это провокация со стороны тех, кто хочет втянуть другие страны в сирийский конфликт, заручиться поддержкой сильных международных игроков. Прежде всего, это провокация США», - заявила Москва.

4 апреля 2014 года: химатака на населенный пункт Хан-Шейхун в Идлибе

Вторую крупную химатаку режим Асада предпринял четвертого апреля 2017 года на населенный пункт Хан-Шейхун в провинции Идлиб. В результате погибло более 100 мирных жителей.

Россия обвинила в химатаке сирийскую оппозицию.

Москва заявила, что удары нанесены по складу с оружием террористов, в котором производились боеприпасы с токсичным газом. Видеосъемка агентства "Анадолу" с воздуха четко показала, что объектом химатаки стал район зернохранилища.

Седьмого апреля 2018 года режим Асада применил химоружие в районе Дума в пригороде Дамаска Восточной Гуте. В результате погибли по меньшей мере 768 мирных жителей.

Россия заявила, что сообщения о химатаке - повод для саботажа эвакуации, начавшейся 22 марта.

«Распространяется дезинформация о применении режимом Асада хлористого газа или других отравляющих веществ. Сообщения о том, что якобы Дума подверглась химатаке, являются обычной выдумкой», - заявили в Москве.

Кроме того, Россия систематически делала все возможное для того, чтобы помешать началу расследования сообщений о применении химоружия в Сирии.

27 октября 2017 года Объединенный следственный механизм (JIM) ООН и ОЗХО возложил ответственность за кровопролитие в Хан-Шейхуне на режим Асада и предоставил соответствующий доклад на рассмотрение СБ ООН.

18 ноября 2017 года Россия наложила вето на резолюцию о продлении миссии JIM.