Россия продолжает поддерживать режим Асада при химатаках

Россия систематически отрицает факты применения режимом Асада, который является ее союзником, химического оружия в Сирии.
Кроме того, Москва делает все для того, чтобы СБ ООН не смог начать расследование по этим фактам, а ответственность за атаки возлагает на пострадавшую сторону.
По данным сирийской правозащитной организации SNHR, с начала сирийского конфликта режим Асада 215 раз применил химическое оружие.
Только в трех случаях химатаки привлекали внимание международного сообщества, поскольку в результате погибло множество мирных жителей.
Власти России посчитали неубедительными фото и видеозаписи, на которых запечатлены люди, пострадавшие от химатак, заявив, что сообщения о применении химоружия являются выдумкой западных стран.
Крупнейшая химатака была предпринята 21 августа 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте. В результате погибло свыше 1400 мирных жителей.
Москва назвала сообщения о химатаке провокацией со стороны США.
Президент России Владимир Путин первое заявление после химатаки сделал после того, как наблюдатели ООН покинули Сирию.
«Эти заявления нелогичны с учетом того, что в регион прибыли наблюдатели ООН. Уверены, что это провокация со стороны тех, кто хочет втянуть другие страны в сирийский конфликт, заручиться поддержкой сильных международных игроков. Прежде всего, это провокация США», - заявила Москва.
4 апреля 2014 года: химатака на населенный пункт Хан-Шейхун в Идлибе
Вторую крупную химатаку режим Асада предпринял четвертого апреля 2017 года на населенный пункт Хан-Шейхун в провинции Идлиб. В результате погибло более 100 мирных жителей.
Россия обвинила в химатаке сирийскую оппозицию.
Москва заявила, что удары нанесены по складу с оружием террористов, в котором производились боеприпасы с токсичным газом. Видеосъемка агентства "Анадолу" с воздуха четко показала, что объектом химатаки стал район зернохранилища.
Седьмого апреля 2018 года режим Асада применил химоружие в районе Дума в пригороде Дамаска Восточной Гуте. В результате погибли по меньшей мере 768 мирных жителей.
Россия заявила, что сообщения о химатаке - повод для саботажа эвакуации, начавшейся 22 марта.
«Распространяется дезинформация о применении режимом Асада хлористого газа или других отравляющих веществ. Сообщения о том, что якобы Дума подверглась химатаке, являются обычной выдумкой», - заявили в Москве.
Кроме того, Россия систематически делала все возможное для того, чтобы помешать началу расследования сообщений о применении химоружия в Сирии.
27 октября 2017 года Объединенный следственный механизм (JIM) ООН и ОЗХО возложил ответственность за кровопролитие в Хан-Шейхуне на режим Асада и предоставил соответствующий доклад на рассмотрение СБ ООН.
18 ноября 2017 года Россия наложила вето на резолюцию о продлении миссии JIM.