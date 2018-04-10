Трамп отменил визит в Латинскую Америку, чтобы ответить на ситуацию в Сирии

Президент США Дональд Трамп отменил поездку в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.



«Президент Трамп не будет присутствовать на восьмом саммите американских государств в Лиме в Перу и не поедет в Боготу (Колумбия), как изначально было запланировано. По просьбе президента вице-президент (Майк Пенс) поедет вместо него. Президент останется в Соединенных Штатах, чтобы руководить американским ответом Сирии и следить за событиями в мире», — говорится в заявлении Сандерс.



Ранее Вашингтон осудил режим Асада в связи с химатакой в Думе и не исключил военного ответа.