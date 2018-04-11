Военный самолет разбился в Алжире, число жертв может превысило 240 человек — СМИ

Военный самолет, на борту которого находилось больше 200 человек, потерпел крушение в Алжире, сообщает телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на алжирские СМИ.

Число тел погибших, обнаруженных к настоящему моменту в районе крушения военного самолета на севере Алжира, увеличилось до 247, сообщает алжирский телеканал «Ан-Нахар» со ссылкой на военные источники.



Всего на борту «Ил-76» могли находиться до 250 военнослужащих.

Новостной портал Alg24, в свою очередь, сообщает, что крушение потерпел самолет Ил-78. ЧП произошло в сельскохозяйственной зоне близ города Блида в среду около 08.00 по местному времени, отмечает портал.



Самолет ВС Алжира потерпел крушение утром в среду в районе аэропорта Буфарик провинции Блида на севере Алжира. Крушение произошло всего через несколько минут после взлета. Самолет упал в районе сельскохозяйственных полей и загорелся. Очевидцы сообщают, что у лайнера особенно повреждена передняя часть фюзеляжа.



На месте работают 14 пожарных расчетов, порядка тридцати машин скорой помощи, 300 спасателей. Пока не сообщается, удалось ли спасателям извлечь из-под обломков самолета выживших. Источники на месте крушения сообщают, что был обнаружен один пострадавший, но не из числа пассажиров. Возможно, этот человек находился на земле в момент крушения самолета в зоне падения. Сообщается, что пострадавший находится в критическом состоянии. Министерство обороны Алжира создало комиссию по расследованию обстоятельств крушения военного самолета.