В Азербайджане начались президентские выборы

Избирательные участки для голосования на внеочередных президентских выборах в Азербайджане открылись в среду в 08.00 по местному времени (07.00 мск).

Свыше пяти миллионов граждан страны, имеющих право голоса, будут выбирать главу государства на 5641 избирательном участке в 125 избирательных округах, еще 41 участок откроется за пределами страны.

На 125 избирательных округов приходится 5641 избирательный участок, из них - 5426 постоянных, 215 - временных.

Для наблюдения за ходом президентских выборов аккредитацию в Центральной избирательной комиссии Азербайджана прошли 890 международных наблюдателей из 59 стран мира. Аккредитацию также прошли 58 175 местных наблюдателей.

Выборы в Азербайджане освещают 118 журналистов из 51 зарубежного СМИ.

На 20 процентах избирательных участков установлены веб-камеры.

Четыре организации будут проводить exit poll - Центр независимых исследований Els, Мониторинговый центр Rey, Лига защиты трудовых прав граждан (совместно с американской компанией Arthur J.Finkelstein and Associates) и Центр независимой поддержки и консультаций во имя гражданского общества (совместно с французской компанией Opinion Way).

На президентских выборах в Азербайджане зарегистрированы восемь кандидатов - от правящей партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев; от партии Единого народного фронта Азербайджана Гудрет Гасангулиев; от Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде; от партии «Движение национального возрождения» Фарадж Гулиев; от Инициативной группы фронтовиков Рази Нуруллаев; от партии «Современный Мусават» Хафиз Гаджиев; самовыдвиженец Захид Орудж; от Демократической партии Азербайджана Сардар Мамедов (Джалалоглу).

Следующие президентские выборы в Азербайджане состоятся через 7 лет.

Ход голосования



День выборов в Азербайджане является нерабочим. Избирательные участки по всей стране откроются в 08.00 (07.00 мск) и закроются в 19.00 (18.00 мск).



По данным ЦИК, в стране насчитываются более 5 миллионов избирателей, напечатано более 5,3 миллиона избирательных бюллетеней.



Центризбирком заявил, что зарегистрировал почти 900 международных наблюдателей. Число местных наблюдателей, аккредитованных на выборы, составляет более 58 тысяч.



На территории Азербайджана создан 5641 избирательный участок по 125 избирательным округам, еще 41 участок откроется за пределами страны.



Зарубежные участки создаются при дипломатических представительствах Азербайджана в 32 странах: в России, Австрии, Белоруссии, Бельгии, ОАЭ, Великобритании, Германии, Чехии, Китае, Франции, Грузии, Иордании, Иране, Испании, Италии, Швейцарии, Швеции, Казахстане, Катаре, Киргизии, Латвии, Литве, Венгрии, Молдавии, Нидерландах, Узбекистане, Польше, Саудовской Аравии, США, Турции, Украине и Греции.