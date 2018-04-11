«Готовься, Россия»: Трамп пригрозил ракетным ударом в Сирии

Президент США Дональд Трамп в своем сообщении в Twitter сказал России готовиться к «ракетам», которые направляются в Сирию.

В своём сообщении Трамп, комментируя возможность того, что РФ будет сбивать американские ракеты в Сирии, заявил, что Вашингтон использует новые и «умные» вооружения.



«Россия обещает сбить все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они придут — приятные, новые и «умные». Тебе не следует быть партнером с убивающим газом животным, убивающим своих людей и наслаждающимся этим», — написал Трамп в Twitter.

В ответ на сообщение Трампа российский МИД заявил, что «умные ракеты» должны применяться против террористов, а не против легитимного правительства, добавив, что ракеты могут уничтожить все доказательства применения химоружия в Сирии

Напомним, ранее жертвами химической атаки по населенному пункту Дума в блокированном пригороде Дамаска Восточной Гуте стали по меньшей мере 70 мирных жителей.

Представители Сил гражданской обороны Думы сообщили о применении бомб с отравляющим газом в последнем районе пригорода сирийской столицы, подконтрольном противникам режима Башара Асада.