Принц Саудовской Аравии задолжал $110,000 за эксклюзивное порно

Покойный принц Саудовской Аравии и бывший министр иностранных дел Сауд Аль Фейсал задолжал 110,000 долларов США французской фирме за съёмку эксклюзивных порно фильмов по его заказу.

Компания SARL Atyla утверждает, что снимала для принца, который умер в 2015 году, частные «фильмы для взрослых» с участием его любовницы из Марокко и известной французской порно актрисы, но оплаты за услуги так и не получила.

Теперь SARL Atyla требует выплату за проделанную работу, подав в суд на компанию SCI 25 Avenue Bugeaud, которой руководит дочь покойного принца.

Семья бывшего министра отрицает обвинения и отказывается оплачивать указанную сумму.

Как сообщается, в качестве доказательств SARL Atyla предоставила электронную переписку с представителем Аль Фейсала, в которой он передал сценарии фильмов для съёмок, написанные самим принцем.

Аль Фейсал возглавлял министерство иностранных дел в течение сорока лет с 1975 года, занимая свой пост дольше всех глав МИД мира в истории.