РФ заблокировала резолюцию США в СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции США об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии.



За документ во вторник проголосовали 12 членов Совета, против — Россия (постоянный член ООН) и Боливия, Китай воздержался.



США во вторник вынесли на голосование проект резолюции об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии. Речь идет о миссии, которая заменит группу экспертов ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР).



В документе США настаивают, что после изучения доклада новой независимой миссии (UNIMI), Совет Безопасности ООН должен заявить о нарушений резолюции 2118 (об установлении международного контроля над химическим оружием Сирии и его уничтожении) и принять меры по Главе VII Устава ООН (которая определяет действия в отношении угрозы мира).

Следом российский проект резолюции Совета Безопасности ООН в поддержку отправки экспертов ОЗХО в сирийскую Думу и оказании им поддержки не был принят, так как не набрал необходимых девяти голосов.



За проект проголосовали: два постоянных члена СБ ООН - Россия и Китай, а также Эфиопия, Казахстан и Боливия. Против документа: три постоянных члена СБ - США, Великобритания и Франция, а также Польша. Шесть государств воздержались при голосовании.



Во вторник российская делегация предложила СБ принять резолюцию, поддерживающую отправку миссии ОЗХО на место инцидента в Думу для проведения расследования. В документе осуждается «любое применение токсичных веществ в качестве оружия в Сирии». Проект приветствует решение гендиректора ОЗХО направить экспертов для проведения расследования в Думе и просит сообщить о результатах расследования «как можно скорее». Также важно, что документ «требует от всех сторон в Сирии без промедления предоставить свободный и безопасный доступ» экспертам ОЗХО к месту инцидента.