Восточная Гута перешла под контроль режима Асада

Войска режима Асада установили контроль над городом Дума, ранее находившимся под контролем группировки «Джейш аль-Ислам», сообщило министерство обороны России.



«Водруженный государственный флаг над зданием… города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно — над Восточной Гутой в целом», — сказал журналистам начальник российского центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко.

Он добавил, что сейчас в городе приступят к работе подразделения военной полиции России.



Центр по примирению продолжает вывод боевиков и их семей из Думы, в ближайшее время эвакуация оставшихся членов «Джейш аль-Ислам» будет завершена. По словам первого замначальника главного оперативного управления российского Генштаба Владимира Познихира, члены группировки сдали российской стороне более 400 единиц среднего вооружения, включая крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские и штурмовые винтовки, пулеметы.



В ходе операции в Думе удалось вывести более 165 тысяч человек и освободить из плена незаконных вооруженных формирований 250 заложников.