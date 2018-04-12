КАТЕГОРИИ  
МИР
КАТЕГОРИИ

Восточная Гута перешла под контроль режима Асада

РИА НОВОСТИ
ДАМАСК
Опубликовано
Фото: AFP

Войска режима Асада установили контроль над городом Дума, ранее находившимся под контролем группировки «Джейш аль-Ислам», сообщило министерство обороны России.


«Водруженный государственный флаг над зданием… города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно — над Восточной Гутой в целом», — сказал журналистам начальник российского центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко.

Он добавил, что сейчас в городе приступят к работе подразделения военной полиции России.

Центр по примирению продолжает вывод боевиков и их семей из Думы, в ближайшее время эвакуация оставшихся членов «Джейш аль-Ислам» будет завершена. По словам первого замначальника главного оперативного управления российского Генштаба Владимира Познихира, члены группировки сдали российской стороне более 400 единиц среднего вооружения, включая крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские и штурмовые винтовки, пулеметы.

В ходе операции в Думе удалось вывести более 165 тысяч человек и освободить из плена незаконных вооруженных формирований 250 заложников.

Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter
Ранее в Мире Покойный принц Саудовской Аравии и бывший министр иностранных дел...
DAILY SABAH РЕКОМЕНДУЕТ