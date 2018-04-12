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Во сколько обойдётся США потенциальный удар по режиму Асада

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
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Фото из архива

Через год после ракетного удара по сирийской авиабазе Шайрат президент США Дональд Трамп в своем сообщении в Twitter снова заявил о возможных военных действиях против режима Асада в Сирии.

Последний удар по позициям режима Асада, который был проведён в апреле 2017 года, обошёлся Пентагону в около 93 миллиона долларов США.

В соответствии с бюджетом военно-морского флота США, каждая ракета Tomahawk, использовавшаяся при ударе, стоила 1,59 миллионов долларов. Как сообщается, США использовали 59 таких ракет после химической атаки в городе Хан-Шейхун, в результате которой погибло 80 человек.

Будут ли эти ракеты использоваться в потенциальном ударе по режиму Асада неизвестно, но в своём сообщении в Twitter Трамп заявил, что ракеты будут «приятные, новые и «умные».

В сентябре 2014 года США использовали 47 ракет Tomahawk в первую ночь атак против террористов ДАЕШ в Сирии.

Пуск этих ракет может также осуществляться с военных подводных лодок, но их местоположение засекречено.

В то время как огневой вал ракетами Tomahawk может сокрушить потенциальные системы противовоздушной обороны, Россия пообещала сбить каждую ракету США, которая будет нацелена на режим Асада.

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