Греческий истребитель потерпел крушение в Эгейском море

Истребитель Mirage 2000 греческих ВВС упал в Эгейское море возле острова Скирос, сообщило в четверг министерство обороны Греции.

В соответствии с сообщением, пилот самолёта погиб в результате ЧП.

Истребитель потерпел крушение в 12:15 по местному времени в шести километрах от острова Скирос близь материковой Греции. Причины аварии выясняются.

Также сообщается, что самолет, связь с которым была потеряна незадолго до его ожидаемой посадки на остров, возвращался после операции перехвата турецких истребителей в Эгейском море.

Однако, командование турецких ВВС сообщило Агентству Анадолу, что во время аварии на данной местности не было турецких истребителей и утверждения о том, что греческий самолёт потерпел крушение после воздушного боя с турецкими истребителями не соответствуют действительности.