ОЗХО подтвердила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили, что при покушении на двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было использовано нервно-паралитическое вещество, сообщает телеканал Sky News.



Ранее газета Daily Mail со ссылкой на британский МИД сообщила, эксперты ОЗХО завершили изучение инцидента в Солсбери, передали свой отчет Великобритании и в четверг направят его всем странам-членам организации.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон настаивает на том, что только Россия могла быть источником вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, об этом говорится в его заявлении.

«Не может быть никаких сомнений, что именно было использовано, и не остается никакого альтернативного объяснения относительно виновника — только Россия имеет средства, мотив и соответствующее прошлое», — говорится в заявлении Джонсона.



Министр подчеркнул, что Британия никогда не сомневалась в результатах анализа вещества, сделанного экспертами лаборатории в Портон-Дауне, однако теперь целых четыре лаборатории подтвердили данные результаты.



Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A-234 (к нему британские власти приравнивают «Новичок») причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.