Посол РФ в Турции отрицает факт проведения химатаки в сирийской Думе

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов опроверг заявления о том, что в сирийской Думе в прошлую субботу была совершена химическая атака, призвав экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отправиться в регион для проверки.

В интервью Daily Sabah, Ерхов описал подачу новостей о химической атаке в Думе как антироссийскую и антиасадовскую. Он добавил, что сама атака ещё должна быть подтверждена.

«Кроме более чем подозрительных видео в социальных сетях и сомнительных заявлений так называемой организации «Белые каски», известной своими недостоверными отчётами, никаких конкретных доказательств представлено не было», — сказал Ерхов.

Посол рассказал, что эксперты российской армии отправились в город сразу же после получения сообщений, но доказательств о проведении химической атаки не нашли.

«Эксперты сирийского Красного полумесяца также были там и не нашли ничего», — заявил он, добавив, что в больницах не было пациентов, страдающих от отравления ядом.

По словам Ерхова, эксперты ОЗХО были приглашены на место происшествия для расследования, однако они предпочли ссылаться на «удалённо доступную информацию», (т. е. непроверенные интернет-отчеты).

«Тогда из этого следует лишь один логичный вывод: им не нужна правда, им только нужен предлог для новой демонстрации силы».

Подобные обвинения требуют убедительных доказательств, сказал дипломат.

«Ставки слишком высоки, как и цена ошибок и заблуждений».

Ерхов также отметил позицию России в отношении Сирии, добавив, что смена режима не была целью Москвы и что народ Сирии должен сам решить свою судьбу и выбрать своих собственных лидеров.