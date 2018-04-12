Продолжаются поиски пропавшего в Альпах миллиардера

Поиски пропавшего в Альпах главы группы Tengelmann, владеющей в том числе магазинами Obi, продолжаются несмотря на сложные метеоусловия, операцию координирует швейцарская сторона, заявили РИА Новости в горноспасательной службе итальянской области Валле-д'Аоста.



Карл-Эриван Хауб, увлекающийся горными лыжами, пропал еще в субботу утром, последний сигнал с его мобильного телефона был зафиксирован в субботу вечером. Его семья, одна из самых богатых в мире, выделила «значительную сумму» для финансирования поисков 58-летнего магната.



«Поиски координирует швейцарская сторона, штаб расположен в городе Цермат. В районе стоит густой туман, затрудняющий поиск. От нас в наземной операции вчера участвовало до 10 человек», — заявил собеседник агентства, отметив, что спасатели ожидают улучшения погоды, чтобы принять решение о привлечении вертолета.



По его словам, глава итальянского ведомства и координатор поисково-спасательных работ с итальянской стороны Адриано Фавре находится в Швейцарии, где согласовывает дальнейшие действия с местными коллегами.



Ранее Фавре заявил, что итальянские и швейцарские спасатели из-за погодных условий не могут слишком отдаляться от трасс, поскольку это связано с большим риском.



В то же время издание Der Westen сообщило, что ситуация очень сложная. Фавре, слова которого приводит издание, сказал, что «ситуация не обнадеживает».



«Господин Хауб на высоте 3800 метров. Он один, а территория обширна. Здесь ледники, поэтому возможно, что он упал в ледяную расселину», — заявил Фавре.



По сообщению газеты Blick, Хауб активно увлекался горнолыжным спортом и в апреле планировал принять участие в сложнейшей лыжной гонке.