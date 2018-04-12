Трамп заявил, что не говорил о сроке удара по Сирии: это может произойти «совсем не скоро»

Президент США Дональд Трамп заявил, что не говорил, когда будет нанесен удар по Сирии: это может произойти «либо очень скоро, либо совсем не скоро».

«Никогда не говорил, когда произойдет атака в Сирии. Может быть, очень скоро или совсем не скоро! В любом случае США под моей администрацией проделали хорошую работу по избавлению региона от ИГИЛ. Где наше «Спасибо, Америка»?», — заявил Трамп в Twitter, использую акроним для ДАЕШ.

В среду Трамп писал в Twitter, что ракеты, которые Россия готовится сбивать в Сирии, будут «хорошие, новые и «умные». Со своей стороны министр обороны США Джеймс Мэттис в среду заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, хотя и отметил, что американские военные готовы «предоставить военные варианты (действий), если они будут уместны, на усмотрение президента».

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.