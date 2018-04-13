Вашингтон взял курс на раскручивание военного сценария вокруг Сирии — постпред РФ при ООН

Соединенные Штаты раскручивают военный сценарий в Сирии, за это придется отвечать, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в связи с информацией о готовящейся атаке США на Сирию.

«К берегам Сирии стягиваются дополнительные силы и средства ВМС США и их союзников. Ощущение таково, что Вашингтон взял однозначный курс на раскручивание военного сценария вокруг Сирии. Этого допустить нельзя. Такое развитие событий чревато тяжелыми последствиями для глобальной безопасности, тем более учитывая размещение в Сирии российского военного контингента», — заявил Небензя на заседании СБ ООН.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что решение об ударе США по Сирии пока не принято.



«Наш президент еще не принял решение о возможных действиях в Сирии. Но если США и наши союзники решат действовать в Сирии, это будет делаться в защиту принципов, с которыми мы все согласны, в защиту основополагающих международных норм, которые идут на пользу всем странам», — заявила Хейли на заседании СБ ООН.

По оценке Вашингтона, власти Сирии за годы гражданского конфликта в этой стране применяли химическое оружие по меньшей мере 50 раз, добавила Хейли.



«По оценке США, Асад применял химическое оружие в сирийской войне по меньшей мере 50 раз. По оценкам общественности — до 200 раз», — сказала Хейли.