В сирийской Думе осуществлялась провокация с химоружием — МО РФ

Постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил США в применении политики направленной на умышленное нанесение ракетных ударов по Сирии.

«События развиваются по опасному сценарию, грозящему далеко идущими последствиями для глобальной безопасности. Вся ответственность в таком случае ляжет на США и их союзников», — сказал он, выступая на заседании СБ ООН.

По оценке Вашингтона, власти Сирии за годы гражданского конфликта в этой стране применяли химическое оружие по меньшей мере 50 раз, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.



«По оценке США, (президент Сирии Башар) Асад применял химическое оружие в сирийской войне по меньшей мере 50 раз. По оценкам общественности — до 200 раз», — сказала Хейли на заседании СБ ООН.