Масштабные протесты начались в Индии в связи с изнасилованием детей

Два ужасающих случая насилия, один в индийском штате Джамму и Кашмир и ещё один с участием члена законодательного собрания от партии премьер-министра Нарендра Моди, стали причиной вспышки масштабных протестов в Индии в пятницу.

Лидер оппозиции Рахуль Ганди организовал шествие со свечами в Нью-Дели, чтобы почтить память жертв.

«Моё сердце болит, как и у миллионов индийцев», — написал Ганди на своей странице в Twitter.

Ужасающие детали изнасилования и убийства восьмилетней девочки мусульманки по имени Асифа Бано, которое произошло в штате Джамму и Кашмир в январе, были найдены в полицейском протоколе.

Как указано в протоколе, девочку похитил подросток, который был исключён из школы, и заставил её принимать успокаивающее средство, держа её в плену в сарае, а затем в индуистском храме в течение пяти дней.

Пока девочка оставалась в плену, она подвергалась изнасилованию и пыткам несколько раз со стоны подростка и других мужчин, включая полицейского констебля. Она была избита до смерти камнем, и после её тело обнаружили в лесу.

Жертва была из мусульманской семьи, а все восемь человек, арестованных по этому делу, являются индусами.

Джамму и Кашмир является единственным штатом в Индии, в котором большая часть населения мусульмане, но в регионе Джамму на юге, где произошло убийство, доминируют индусы.

Случай стал причиной конфликтов в регионе, где мусульманские активисты назвали преступление направленным на свою общину, а некоторые индуистские группы утверждают, что обвинение подозреваемых несправедливо.

В это же время в штате Уттар-Прадеш федеральная полиция в пятницу начала допрос члена законодательного собрания штата, который обвиняется в изнасиловании девочки-подростка в июне.

Главный министр штата Уттар-Прадеш попросил Центральное бюро расследований (CBI) взять на себя дело на этой неделе после того, как полиция штата была подвергнута серьезной критике за не рассмотрение ранее жалобы потерпевшей.

Представитель CBI сказал, что депутат, Кулдип Сингх Сенгар, был допрошен в пятницу, но не был арестован.

Юрист Сенгара сказал, что его клиент невиновен и дело было заговором, чтобы навредить его политической карьере.

Министр настаивал на том, что правосудие будет совершено независимо от того, кто совершил преступление.

Манека Ганди, министр по делам женщин и развития детей, заявила, что её министерство планирует предложить смертную казнь за изнасилование детей младше 12 лет. На данный момент максимальным наказанием является пожизненное заключение.

В 2016 году в Индии было зарегистрировано около 40,000 случаев изнасилования, что в два раза больше чем в 2012 году, когда было зарегистрировано около 25,000 случаев. Правозащитники заявляют, что ещё тысячи людей не сообщают о совершённых против них преступлениях.