НАТО проведёт заседание Североатлантического совета по Сирии

НАТО проведет в субботу заседание Североатлантического совета, на котором представители США, Франции и Британии проинформируют союзников о последних событиях в Сирии, сообщила пресс-служба альянса.



«Североатлантический совет будет проинформирован о предпринятых в Сирии действиях», — сообщили в организации.



Североатлантический совет, ключевой орган принятия политических решений в НАТО, соберется во второй половине дня в субботу на уровне постпредов. «Франция, Британия и США сообщат совету о последних событиях в Сирии», — говорится в сообщении.

Заседания Североатлантического совета НАТО проводятся под председательством генсека Йенса Столтенберга с участием постпредов 29 стран-участниц организации.

ВС США, Франции и Британии рано утром в субботу нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на химатаку режима Асада в Восточной Гуте, в результате которой погибло около 70 мирных жителей.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам режима Асада более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля».