ПВО Сирии сбили «значительную часть» ракет — МО РФ

Британские, американские и французские самолёты нанесли удары порядка 110 ракетами по объектам в Сирии в ночь на субботу, но большая часть из них была сбита сирийскими системами ПВО. Об этом сообщило министерство обороны России в субботу.

Системы ПВО Сирии сбили значительную часть из более чем 100 крылатых ракет, выпущенных по сирийским объектам, а атака 12 ракет по аэродрому Думейр была полностью отбита, говорится в заявлении Минобороны России, переданном телеканале «Россия-24» бегущей строкой.

«Значительная часть выпущенных по Сирии ракет была сбита сирийской ПВО на подлете. Силы ПВО Сирии перехватили все 12 крылатых ракет, которыми был атакован военный аэродром Думейр», — заявляет российское военное ведомство.

Как сообщает министерство, сирийские ПВО сбили около 70 из 103 крылатых ракет.

«Российские системы ПВО, расположенные на территории Сирии, не использовались для противодействия ракетным ударам», — говорится в сообщении.

Согласно ему, курс ракет, нацеленных на военную базу рядом с Хомсом, удалось изменить. «В результате одна из них взорвалась, что привело к ранению троих мирных жителей», — говорится в заявлении.

В отражении удара Запада были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат», произведенные более 30 лет назад в СССР, сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.



При этом в Минобороны России заявили, что ни одна из ракет, выпущенных США и их союзниками по Сирии, не входила в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме.

Сирийская армия также сбила 13 ракет в районе города Кисва, расположенного в 15 километрах к югу от Дамаска, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на жителей города.

В свою очередь, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд отказался подтвердить или опровергнуть информацию о сбитых сирийской ПВО американских ракетах, заявив, что об этом рано говорить.

Позже представитель минобороны США Дана Уайт завила, что США «уверены, что мы серьезно подорвали возможности Асада по использованию когда-либо снова химического оружия». Пентагон также опроверг заявления России о сбитых ракетах.



Британские, американские и французские самолёты нанесли удары по объектам в Сирии в ночь на субботу в ответ на предполагаемую химическую атаку режима Асада, в результате которой погибли около 70 мирных жителей.