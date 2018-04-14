Совбез ООН соберется обсудить удары по Cирии по требованию России в 18.00 мск, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

Ранее РФ созывала экстренное заседание СБ ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников в Сирии.



«Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников», — говорится в заявлении сообщении пресс-службы в субботу.

США и их союзники нанесли удар по военным и гражданским объектам в Сирии в нарушение устава ООН и международного права, без санкции Совета Безопасности, говорится в заявлении Путина.

Иран также осудил действия западных сил в Сирии.

«Эта агрессия является открытым нарушением международных норм и права и игнорированием национального суверенитета и территориальной целостности Сирии», — говорится в заявлении МИД Ирана.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал преступлением удар вооруженных сил США, Великобритании и Франции по Сирии.

Выступая по национальному телевидению, Хаменеи сказал: «Атаки на Сирию – это преступление».

По его словам, виновными в этом преступлении являются лидеры США, Франции и Великобритании, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Тереза Мэй.

Британские, американские и французские самолёты нанесли удары порядка 110 ракетами по объектам в Сирии в ночь на субботу в ответ на предполагаемую химическую атаку режима Асада, в результате которой погибли около 70 мирных жителей.



Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам режима Асада в Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля».