США, Британия и Франция выпустили по объектам в Сирии около 110 ракет

Британские, американские и французские самолёты нанесли удары порядка 110 ракетами по объектам в Сирии в ночь на субботу в ответ на предполагаемую химическую атаку режима Асада, в результате которой погибли около 70 мирных жителей.

США, Великобритания и Франция нанесли удары по научно-исследовательскому центру вблизи Дамаска, хранилищу химического оружия и командному центру на западе Хомса, сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис на совместной пресс-конференции с председателем Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Джозефом Данфором и военным атташе Великобритании.

Президент США Дональд Трамп в своём заявлении сказал, что США готовы оказать давление на Асада, пока он не закончит то, что президент назвал преступной моделью убийства своих людей с запрещенным на международном уровне химическим оружием.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Лондоне заявила, что Запад пытался «всевозможными» дипломатическими средствами прекратить использование Асадом химического оружия.



Сирийское телевидение сообщило, что силы воздушной обороны Сирии ответили на атаку и сбили большинство ракет.

Системы ПВО Сирии сбили значительную часть из более чем 100 крылатых ракет, выпущенных по сирийским объектам, а атака 12 ракет по аэродрому Думейр была полностью отбита, говорится в заявлении Минобороны России, переданном телеканале «Россия-24» бегущей строкой.

«Значительная часть выпущенных по Сирии ракет была сбита сирийской ПВО на подлете. Силы ПВО Сирии перехватили все 12 крылатых ракет, которыми был атакован военный аэродром Думейр», — заявляет российское военное ведомство.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам режима Асада более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.