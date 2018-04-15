Адвокат сжёг себя в нью-йоркском парке в знак протеста против загрязнения природы

Известный американский адвокат Дэвид Баккел поджёг себя в парке нью-йоркского района Бруклин в знак протеста против загрязнения окружающей среды, сообщает газета New York Times.

Как сообщается, перед сметрью адвокат написал письма в несколько американских СМИ, всключая газету New York Times, а также оставил записку недалеко от места событий в парке.

Баккел написал, что надеется, что его смерть станет поводом для действий, направленнных на борьбу с загрязнением природы.

«После почётной цели в жизни следует почётная цель в смерти», — написал адвокат.



Объясняя свой поступок, 60-летний Баккел заявил, что «загрязнение воздуха, почвы, воды и атмосферы разрушает нашу планету, делая ее непригодной для проживания».



Полиция объявила, что Баккел скончался в 6.30 утра по местному времени (13.30 мск субботы).



Дэвид Баккел был известен своей правозащитной деятельностью в США. В частности, он долгое время защищал права представителей ЛГБТ-сообщества, затем переключился на природоохранную деятельность.