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Британия скоро введёт новые финансовые меры против российских бизнесменов

РИА НОВОСТИ
МОСКВА
Опубликовано
Фото из архива

Власти Великобритании в скором времени введут новые финансовые меры против российских бизнесменов в стране, пишет газета Sunday Times со ссылкой на источник в офисе британского премьер-министра.

«В скором времени вы увидите масштабные действия по введению финансовых мер против российских олигархов в Великобритании», — заявил газете источник.

Премьер Великобритании Тереза Мэй ранее пригрозила заморозить государственные счета РФ, если найдет доказательства того, что они могут нести угрозу жизни и имуществу британских граждан. Мэй пообещала, что Национальное криминальное агентство Британии (National Crime Agency) будет продолжать работу по противодействию «серьезным преступникам и коррумпированным элитам», в том числе из РФ.

К тому же британские госорганы в январе получили право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность будет наложен арест.

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