Резолюция РФ с призывом прекратить агрессию против режима Асада не принята СБ ООН

Совет Безопасности ООН провёл экстренное заседание, созванное по инициативе России в связи ракетными ударами ВС США, Великобритании и Франции по объектам режима Башара Асада в Сирии.

Российская резолюция с призывом прекратить агрессию в отношении Сирии не принята Советом Безопасности ООН, так как не получила большинства голосов.



Голосование по документу состоялось в ходе заседания СБ, созванного по инициативе РФ после ударов США, Франции и Великобритании по Сирии минувшей ночью. За документ проголосовали РФ, Китай и Боливия. Восемь стран выступили против — авторы атаки на Сирию США, Франция, Великобритания, а также Швеция, Нидерланды, Польша, Кувейт, Кот Д"Ивуар. Эфиопия, Казахстан, Экваториальная Гвинея и Перу воздержались при голосовании.



Россия в субботу распространила проект резолюции с осуждением «агрессии в отношении Сирии со стороны США и их союзников». Проект резолюции также требует «от США и союзников немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права».



После голосования по документу постпред РФ при ООН Василий Небензя вновь обратился к коллегам в Совете с требованием «прекратить агрессию» и воздержаться от дальнейшего применения силы в отношении Сирии. «Надеюсь, что мы не увидим дня хуже, чем этот», — сказал он.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила на заседании, что ракетные удары США, Франции и Великобритании — это не попытка отомстить, наказать или продемонстрировать силу, и они направлены на предотвращение возможных химатак.

«Мы дали дипломатии несколько шансов. Шесть раз — именно столько раз Россия отклоняла резолюции СБ ООН», — отметила Хейли.

По ее словам, стратегия США по Сирии не изменилась.

«Но сирийский режим продолжил применять химическое оружие и таким образом вынудил нас на ответные действия. Президент США Дональд Трамп предупредил, что будет готов нанести новые удары по Сирии, если там произойдут новые химатаки. Когда президент устанавливает «красную линию», он действует в случае ее пересечения», — сказала Хейли.

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя охарактеризовал совместную операцию США, Великобритании и Франции как «хулиганство в международных отношениях».

«Россия решительно осуждает ракетный удар по Сирии. Действия США могут еще больше усугубить ситуацию в Сирии», — сказал Небензя.

По его мнению, США и их союзники нарушают Устав ООН и демонстрируют пренебрежение к международному праву.

ВС США, Великобритании и Франции 14 апреля нанесли удары по военным объектам режима Башара Асада в Сирии. Операция стала ответом на применение химического оружия против мирного населения пригорода Дамаска Восточной Гуты. Ударам подверглись военные объекты режима Асада в Дамаске, провинциях Хама, Хомс, Дераа и Сувейда. Всего по объектам режима в Сирии было выпущено 103 ракеты.