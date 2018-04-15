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Транзитные пассажиры смогут получить визу на один день в ОАЭ

РИА НОВОСТИ
ДУБАЙ
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Фото из архива

Кабинет министров ОАЭ одобрил запуск процедуры по введению однодневных виз для транзитных пассажиров всех национальностей, сообщает эмиратское издание The National.

Транзитные пассажиры, прибывающие в любой из аэропортов ОАЭ и желающие осмотреть достопримечательности эмиратских городов, смогут покинуть аэропорт и провести день в стране. Кабмин сформировал рабочую группу, которая изучает это нововведение и его положительный эффект на рост туризма и экономики, уточняет издание.

Стоимость визы и механизм ее получения пока не сообщается.

Как пишет издание, в 2017 году 70% всех пассажиров, которые побывали в аэропортах ОАЭ, были транзитными.

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