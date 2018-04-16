Посол Израиля защищает убийство безоружных палестинцев

— DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) April 16, 2018

Посол Израиля в Турции Эйтан Наэх выступил в защиту убийства невооруженных палестинских протестующих возле границы сектора Газа, утверждая, что израильская армия является «самой нравственной армией» в мире.

Выступив гостем на программе «Newsmakers» на канале TRT World, Наэх заявил, что палестинцы, бегущие в сторону границы между Газой и Израилем, угрожают безопасности израильтян, живущих в близлежащих районах.

«Вы должны ожидать быть расстрелянным?», — спросил ведущий Имран Гарда у израильского посла в ответ на его заявление о том, что безоружные палестинцы, бегущие к границе, нарушают соглашение о прекращении огня.

«Существуют процедуры, и если вы не остановитесь, вас расстреляют», — сказал Наэх, настаивая на том, что безоружные мирные жители представляют угрозу безопасности.

Международное сообщество жестоко раскритиковало Израиль за использование огня против палестинцев, в результате чего возле границы Газы погибли около 30 человек в течение 10 дней.

Эксперты ООН по правам человека предупредили Израиль не использовать чрезмерной силы против мирных жителей, заявив, что огнестрельное оружие следует использовать только в качестве крайней меры, а необоснованное обращение к его использованию может означать умышленное убийство цивильных, что является нарушением четвертой Женевской конвенции.

Израиль проигнорировал все призывы и отклонил резолюцию ООН, которая призывает к расследованию актов насилия в секторе Газа.