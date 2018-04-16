Путин и Рухани обсудили ситуацию в Сирии после удара по режиму Асада

США, Британия и Франция выпустили по объектам в Сирии около 110 ракет

Резолюция РФ с призывом прекратить агрессию против режима Асада не принята СБ ООН

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры обменялись мнениями о ситуации, сложившейся после ракетного удара США и их союзников против режима Асада, говорится в сообщении.

Президенты двух стран назвали операцию противоправной, отметив, что она наносит серьезный ущерб перспективам политического урегулирования в Сирии.

«Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что если подобные действия, совершаемые в нарушение Устава ООН, продолжатся, то это неминуемо приведет к хаосу в международных отношениях», — заявили в Кремле.

Также обсуждалось общее положение дел в ближневосточном регионе, включая обстановку в Йемене.



Добавляется, что с обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии многопланового российско-иранского сотрудничества, расширении взаимовыгодных связей в торгово-экономической сфере.