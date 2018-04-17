В Армении объявили о начале «бархатной революции»

Руководитель акции протеста против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна, оппозиционный депутат Никол Пашинян заявляет о начале «ненасильственной бархатной революции» в стране.



«В стране создалась революционная ситуация, и я объявляю о старте ненасильственной народной бархатной революции», — сказал Пашинян на митинге своих сторонников.



На площади Франции, где проходит митинг, собрались около 3 тысяч человек.



По словам депутата, его сторонники намерены парализовать деятельность государственных органов.



В эти минуты в здании парламента Армении проходит специальное заседание, на котором обсуждается вопрос избрания Саргсяна премьер-министром.

В понедельник фракции Республиканской партии Армении и ее партнера по правящей коалиции — партии «Дашнакцутюн» — выдвинули кандидатом в премьеры Саргсяна, который 9 апреля завершил десятилетнее пребывание на посту президента республики. Оппозиция не желает дальнейшего нахождения Саргсяна у власти и свои акции направила против него.

Премьер должен быть избран в результате открытого голосования депутатов простым большинством голосов. С избранием премьера Армения завершит переход к парламентской форме правления, которая предусмотрена конституционной реформой 2015 года. Согласно ее положениям, вся полнота исполнительной власти отныне будет сосредоточена в руках премьер-министра, который наделен самыми широкими полномочиями. Президент, избранный не в результате всеобщего прямого голосования, а парламентом, располагает ограниченными, представительскими функциями и, в основном, следит за соблюдением Конституции.