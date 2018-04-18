Сенатор США раскритиковал наследного принца Саудовской Аравии за бездействие в Газе

Девять палестинцев погибли в стычках с израильскими войсками в Газе

Сенатор США от штата Вермонт Берни Сандерс в понедельник призвал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана «начать действовать» для решения ухудшающейся гуманитарной ситуации в секторе Газа.

«Я обращаюсь к наследному принцу и остальным мультимиллиардерам региона: прекратите просто говорить о нищете и бедности в секторе Газа и сделайте что-то значимое в этом отношении», — сказал сенатор, выступая на ежегодной конференции группы J Street, которая выступает за мирное урегулирование арабо-израильского конфликта в её понимании.

«Я слышал, что на днях саудовский король пообещал 50 миллионов долларов США БАПОР, агентство ООН занимающееся помощью палестинским беженцам. 50 миллионов долларов — это немаленькая сумма денег, но давайте не будем забывать, что это лишь 10 процентов от того, что наследный принц заплатил за яхту», — напомнил Сандерс.

Газета the New York Times в ноябре опубликовала отчёт, в котором было указано, что принц является владельцем самого дорогого дворца в мире, стоимость которого составляет 300 миллионов долларов США, а также яхты, которую принц приобрёл в 2015 году за 500 миллионов долларов.

Отчёт был опубликован после того, как члены саудовской элиты, включая принцев, министров и магнатов, были задержаны и заперты в 5-звездочном отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде в рамках так называемой антикоррупционной кампании.

Сандерс также раскритиковал действия израильской армии, заявив, что присутствие членов Хамаса среди протестантов не оправдывает применение огнестрельного оружия со стороны израильских солдат.