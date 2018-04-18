Трамп использует мусульман как Гитлер — евреев

Трамп заявил, что не говорил о сроке удара по Сирии: это может произойти «совсем не скоро»

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Исполнительный директор компании SCL Group, которая является материнской компанией Cambridge Analуtica, заявил, что политика атак на мусульман президента США Дональда Трампа имеет сходства с репрессиями нацистского диктатора Адольфа Гитлера против еврейского народа.

«Гитлер напал на евреев, потому что… людям не нравились евреи», — сказал Нигель Окс в своем интервью с лектором Эссекского университета Эммой Брайнт.

Окс заявил, что Гитлер не имел ничего против евреев, но использовал их для получения большей политической поддержки.

По его словам, Гитлер использовал евреев в качестве искусственного врага в точности как и Трамп, который использует для этого мусульман.

Адольф Гитлер демонизировал евреев для увеличения политической поддержки со стороны народа, несмотря на то, что лично у него претензий к евреям не было, и сейчас Трамп использует подобную этому тактику.

Ранее газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

Глава Facebook Марк Цукерберг принес извинения, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией Cambridge Analytica и признал, что «не должен был доверять» аналитической компании.