Школьник ранил учителя ножём и пытался поджечь учебный класс в школе в Башкортостане

ЧП в общеобразовательной школе №1 башкортостанского Стерлитамака устроил 17-летний ученик коррекционного класса, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по Башкортостану Светлана Абрамова.



«По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 города Стерлитамака зашёл в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанёс ножевое ранение учителю», — отметила Абрамова.



Уточняется, что после этого он разлил горючее вещество и поджёг. Затем подросток нанёс себе ножевое ранение.



Она добавила, что сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. От пожара никто не пострадал. Подросток и потерпевшие госпитализированы.



Как сообщил РИА Новости ученик, который стал очевидцем ЧП, инцидент произошел в 9 классе во время урока информатики. Ученик с ножом напал на учительницу и ранил ее, а потом зажег дымовую шашку и бросил на пол. Все дети, испугавшись, сначала забились в небольшую коморку, которая оборудована в классе и закрылись. Позже их вывели оттуда учителя, рассказал школьник.



По словам другого очевидца — жительницы города Стерлитамак Ирины Вихляевой, которая находится около школы, территория учреждения оцеплена полицейскими.



«Происшествие было, предположительно, во время первого урока, сейчас уже всех детей эвакуировали и отправили по домам. На месте очень много полицейских, силовиков, спасателей и врачей, также подъезжают родители школьников, хотят выяснить обстоятельства произошедшего, но к школе никого не подпускают», — рассказала Вихляева агентству по телефону.



На место выехал и.о. руководителя следственного управления, руководитель отдела криминалистики со своими подчинёнными, создана следственно-оперативная группа из числа следователей СУ СК по Башкортостану и сотрудников органов республиканского МВД. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи местного отдела СУ СК совместно с полицейскими выполняют неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.