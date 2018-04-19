В Ереване продолжаются акции протеста против избрания экс-президента Саргсяна

Участники акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна, окружившие ранее крупный торговый центр «Петак» в Ереване, продолжили шествие по улицам столицы, передает корреспондент РИА Новости.



Полиция выставила оцепление у входов в центр. Лидер акции, оппозиционный депутат Никол Пашинян призывал торговцев присоединиться к протестам. Через некоторое время демонстранты покинули территорию у торгового центра.

Как сообщается, сотрудники полиции доставили в четверг в отделения столицы 33 участника акций.



Ранее Пашинян угрожал «парализовать» работу госорганов Армении, его сторонники в четверг пытались перекрыть входы в правительственное здание, однако полиция их оттеснила.



Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.



Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.