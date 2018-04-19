Глава Генштаба РФ и главнокомандующий ВС НАТО обсудили военную деятельность в Европе

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО Кертис Скапаротти обсудили военную деятельность НАТО и России в Европейском регионе, повышение мер доверия и предотвращения инцидентов, сообщает Минобороны России.



«Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов встретился с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Кертисом Скапарротти в Баку (Азербайджанская Республика)», — говорится в сообщении.

В ходе переговоров военачальники обсудили вопросы военной деятельности НАТО и России в Европейском регионе, повышения мер доверия и предотвращения инцидентов.

Ранее дипломатический источник ТАСС в Брюсселе сообщил, что основной темой переговоров Герасимова и Скапаротти станет «предупреждение военных инцидентов, вызванных возможной неверной трактовкой действий России и НАТО в военной сфере».

Глава российского Генштаба сейчас находится в столице Азербайджана с визитом. Информацию о встрече со Скапаротти уже подтвердил в Минобороны РФ, отметив, что «стороны обсудят вопросы военной деятельности НАТО и России в Европейском регионе, а также ситуацию в Сирии».

В штаб-квартире НАТО неизменно подчеркивают, что альянс считает необходимым сохранение открытыми военных линий связи, что особенно важно в период повышенной напряженности в отношениях.