Запрещённые химикаты поставлялись в Сирию из Бельгии

Три бельгийские компании поставляли в Сирию запрещённые химические вещества, используемые для производства химоружия, пишет бельгийский журнал Knack.

Издание сообщает, что в середине мая суд города Антверпен рассмотрит дело о незаконных поставках химических веществ в Сирию.

По информации журнала, в 2014-2016 годах компании из Антверпена поставили в Сирию ацетон, дихлорметан, изопропанол и метанол, несмотря на то, что еще в 2013 году для их экспорта необходимо было получить специальное разрешение. Всего было осуществлено 24 поставки.

Представители компаний утверждают, что «они об этом не знали», пишет журнал.

Таможня не приняла во внимание запрет ОЗХО, говорится в материале издания. В 2014 году в Сирии ОЗХО уничтожила 120 тонн изопропанола, пишет журнал.

Как отмечает Knack, по меньшей мере одно из указанных веществ может быть использовано при производстве химического оружия.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.