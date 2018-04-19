Канцлер Австрии грозит закрыть мечеть в Вене

Канцлер Австрии Себастьян Курц пригрозил закрытием одной из самых больших мечетей Вены, призвав муниципалитет города ужесточить условия выделения государственных субсидий для мусульманских организаций в городе.

Курц, известный своими антимусульманскими и антитурецкими взглядами, подверг критике мероприятие, которое состоялось в одной из турецких мечетей ещё в 2016 году. Во время мероприятия дети надели формы турецких солдат и инсценировали битву за Дарданеллы, которая произошла во время Первой мировой войны.

«Тому, что здесь произошло… нет места в Австрии. Правительство не проявит ни капли терпимости», — сказал Курц. «Правительство примет меры по поводу этих негативных развитий с полной силой».

Курц добавил, что согласно австрийскому законодательству, мечеть может быть закрыта.

Глава ведомства канцлера Гернот Блюмель сказал во вторник, что органы власти по религиозным вопросам проведут «очень тщательное» расследование.

На фото, опубликованными журналом Falter, видно, как дети в военной форме маршируют, машут турецкими флагами, а затем притворяются мёртвыми.

Битва за Дарданеллы, также известная как Галлиполийское сражение, произошла в 1915 году. В ходе битвы армия Османской империи отбила массовое вторжение сил Антанты.

Отношения Турции с Австрией давно находятся под напряжением, так как Курц призывает Европейский союз прекратить переговоры о присоединении Анкары к блоку.

Кроме того, с 1 октября 2017 года в Австрии действует запрет на ношение в общественных местах полностью закрывающей лицо женской мусульманской одежды.

31-летний Курц стал главой правительства страны после того, как его Австрийская народная партия (ÖVP) создала правую коалицию вместе с Австрийской партией свободы (FPÖ). Обе партии построили свою предвыборную кампанию на антиэмигрантской и исламофобской риторике.

Тесные связи FPÖ с неонацистами вызвали волну беспокойства в Австрии и ЕС.