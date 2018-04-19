Мощная песчаная буря накрыла иранский город Йезд

Сильная песчаная буря, в результате которой пострадали 10 человек, обрушилась на древний иранский город Йезд.

Стены пыли полностью затянули небо, закрыв собой солнце.





Метеорологическая служба провинции сообщила, что скорость ветра во время бури достигала около 100 километров в час.

Уникальные фото и видео древнего города, окутанного тоннами пыли, быстро распространились в социальных сетях.

Пыльные или песчаные бури возникают в пустынных и полупустынных регионах. С помощью ветра они способны переносить миллионы тонн пыли и песка на сотни и даже тысячи километров, значительно уменьшая горизонтальную видимость.

Песчаные бури могут переносить огромные объёмы пыли, так что фронт бури может выглядеть как плотная стена пыли высотой до 1,6 километров.



